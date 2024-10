Serie D: Gelbison a caccia del riscatto con il Guidonia

La Gelbison dopo aver raccolto due punti nelle ultime tre giornate, domenica alle ore 15:00 al “Vaudano” ospiterà la prima della classe, il Guidonia.

Cambio di guida per la Gelbison

A sedere sulla panchina della Gelbison sarà Domenico Giampà: notizia di ieri è l’esonero di Mister Galderisi e il reintegro del tecnico calabrese.

I cilentani stanno vivendo un piccolo momento di crisi, dimostrando tanta fragilità in fase difensiva; il nuovo tecnico dovrà cercare di porre rimedio a questa problematica e per farlo probabilmente opterà per qualche cambio in vista del big match di domenica. In difesa dovrebbe rivedersi lo schieramento a quattro con Setola – Gorzelewsky – Viscomi e Karsenty; a centrocampo probabile l’inserimento di Diakhate con Bolognese – Manzo. In avanti potrebbe ritornare il tridente Coscia – Croce – Dambros, viste le condizioni non perfette di Prado.

La Gelbison è chiamata ad una prova di forza dopo un inizio di stagione non in linea con gli obiettivi prefissati.

L’avversaria

Il Guidonia ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, subendo una sola sconfitta ai danni del Savoia.

Nel turno infrasettimanale la squadra di mister D’Antoni ha travolto il Terracina con un netto 4-0; inoltre la compagine laziale, dati alla mano, risulta essere il miglior attacco con tredici goal realizzati e la miglior difesa con solamente due goal subiti. I pericoli maggiori sono l’attaccante Calí classe 97’ autore già di quattro reti dall’inizio della stagione e il sorprendente Rossi, centrocampista classe 04’ con spiccate doti di inserimento che gli hanno permesso di mettere a referto tre marcature.

Dunque sfida di cartello per i Cilentani che se vogliono tenere alte le ambizioni per il salto di categoria, sono costretti ad una prova di forza contro un’avversaria accreditata alla vittoria finale come il Guidonia.