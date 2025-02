Serie D – Eccellenza: le gare del weekend

La Gelbison pareggia 3 a 3 sul campo dell’Atletico Uri. Una gara ricca di emozioni con i rossoblù mai domi nonostante l’uomo in meno.

Sconfitta, rimpianti e polemiche per la Polisportiva Santa Maria contro la capolista Battipagliese. Finisce 1 a 0 tra le polemiche arbitrali.

L’Agropoli pareggia in casa contro la Virtus Stabia. La gara non si sblocca, ma i delfini recriminano per le occasioni sprecate.

Mister Ferullo al termine della gara si è complimentato con i suoi, parlando di un’Agropoli sfortunata.