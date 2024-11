Serie C: successi per Gelbison e Salernitana

La domenica di Serie C femminile vedeva impegnate Gelbison e Salernitana. Le due compagini del nostro territorio sono scese in campo nell’undicesimo turno del girone C, raggruppamento comprendente team di Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia.

Gelbison sempre prima

La Gelbison conserva la vetta della graduatoria grazie al perentorio 7-0 sul Nitor Brindisi. Mister Tarabusi schiera un 4-3-3 iniziale con Costantino in porta Visani, Grecu, Cicchinelli e Orsi in difesa, Borrelli, Romeo e Vergari a centrocampo con Sacco, Avallone e Sesto davanti.

La contesa si mette in discesa già dopo due giri di lancette quando Vergari porta avanti le rossoblù che continuano a premere trovando il raddoppio con una sfortunata autorete della retroguardia pugliese, poco prima della mezzora. Al 33′, poi, Borrelli confeziona il tris con il poker di Avallone che porta le squadre negli spogliatoi. Nella ripresa la Gelbison chiude i giochi con le doppiette di Avallone e Vergari e al guizzo di Sacco.

Vince la Salernitana

Secondo successo di fila per la Salernitana di coach Valentina De Risi: le granata battono al “Volpe” per 3-0 il Siracusa.

Le padrone di casa partono con un 4-4-2 di partenza con Pascale tra i pali, Ferrentino e De Lucia a presidio dei binari esterni con Apicella e Cozzolino nel mezzo del pacchetto arretrato. In regia spazio al duo formato da Sabatino e Falivene con Colonnese e Calvanese sulle ali mentre Cuomo e Olivieri formano il tandem offensivo.

La gara si sblocca al 3′ con un contropiede che vede proprio capitan Olivieri scattare sul filo del fuorigioco tagliando al meglio alle spalle della difesa avversaria e trovare, con un pallonetto morbido, il punto del momentaneo 1-0. Azione simile al 6′ con Calvanese che si presenta all’interno dell’area pronta a trovare il raddoppio sempre con un tocco a scavalcare l’estremo difensore siculo per il 2-0 che chiude in pratica la prima frazione. A fine ripresa, invece, arriva il tris con la doppietta di Olivieri che dall’interno dell’area disegna un tiro a giro sul palo più lontano che vale il 3-0. La Salernitana sale cosi a quota 15 punti, grazie a 5 vittorie con il turno di riposo già osservato.