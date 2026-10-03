Serie C, Salernitana-Bari: Cosmi cerca il riscatto all’Arechi contro la capolista

Archiviata la sconfitta dello Scida contro il Crotone, la Salernitana torna tra le mura amiche dell’Arechi per affrontare il Bari nel big match dell’ottava giornata del girone C di Serie C, in programma domani, 4 ottobre, alle ore 20:30.

I granata puntano a riscattare immediatamente la prestazione dell’ultimo turno di campionato. Di fronte, tuttavia, troveranno una formazione in piena salute: i pugliesi guidano la classifica a quota 16 punti, in coabitazione con il Potenza, e sono reduci da un rullino di marcia di 13 punti nelle ultime cinque gare, frutto dei successi su Casarano, Team Altamura, Sorrento e Cosenza, intervallati dal pareggio nello scontro diretto con il Potenza.

Lavoro tattico al Mary Rosy e l’infermeria: stop per Achik

Nella seduta di allenamento di ieri, il gruppo granata ha svolto una prima fase di attivazione tecnica, seguita da un focus approfondito sulla tattica. Seduta in palestra per Malik Djibril e Jonas Heinz.

Terapie, invece, per Ismail Achik: gli esami dei giorni scorsi hanno evidenziato una lesione muscolare di medio grado all’adduttore lungo della coscia destra. L’esterno marocchino sarà costretto ai box per la sfida di domani e per i prossimi impegni ufficiali. La seduta di rifinitura di oggi scioglierà gli ultimi dubbi di formazione in vista della sfida ai biancorossi.

Le scelte di Cosmi: Varela dal 1′, ballottaggi in difesa e in attacco

Nonostante il forfait di Achik, mister Cosmi non dovrebbe rinunciare al 4-4-2, con Djamanca Varela pronto al debutto dal primo minuto per rilevare l’infortunato esterno. In mediana va verso la conferma la coppia formata da Tascone — regolarmente in gruppo — e Vitale, mentre lungo la corsia di sinistra agirà Villa.

In difesa, nonostante il pieno recupero di Capuano, l’unico reale ballottaggio riguarda la fascia sinistra tra Zoia e Anastasio, con il primo al momento favorito. In avanti scalpita Lescano, a caccia di una maglia da titolare dopo cinque panchine consecutive e alcuni ingressi a gara in corso poco incisivi. L’attaccante contende il posto a uno tra D’Ursi e La Gumina, tutti a segno nel test infrasettimanale contro la formazione Primavera (poker per D’Ursi, doppiette per La Gumina e Lescano). Spetterà a Cosmi sciogliere le ultime riserve prima del fischio d’inizio.