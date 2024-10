Serie C femminile: successo in trasferta per Gelbison e Salernitana

La domenica di Serie C femminile vedeva impegnate Gelbison e Salernitana. Le due compagini del nostro territorio sono scese in campo nell’ottavo turno del girone C, raggruppamento comprendente team di Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia.

Serie C femminile, Gelbison: vittoria di misura a Catania

Doppio successo per i due team nostrani con le rossoblù che vincono di misura a Catania. Finisce 0-1 con rete decisiva di Vergari ad un quarto d’ora dalla fine. Per le cilentane continua la rincorsa verso la vetta della classifica: la Gelbison ora è seconda con 18 punti a -2 dal Trastevere.

In terra sicula mister Tarabusi si affida dal primo minuto a Boanda tra i pali, vista la chiamata con la nazionale maltese della titolare Costantino, con Orsi, Grecu, Visani e Borrelli nel pacchetto arretrato con Romeo, Cicchinelli e Donato nel mezzo mentre i riferimenti avanzati sono Avallone affiancata da Sacco e Vergari.

Una buona Gelbison tiene testa alla compagine sicula che rende complicata la vita alle ragazze di capitan Romeo che dopo una gara tutto cuore portano a casa l’intera posta in palio. La Gelbison attenderà ora l’altra siciliana, ovvero, il Palermo che arriverà in Cilento per il nono turno del torneo.

La Salernitana piega la Roma CF

Prova maiuscola per la Salernitana che batte la Roma Calcio Femminile, costretta alla prima sconfitta dell’anno. Per le granata, reduci dal successo interno con il Montespaccato, ancora un sorriso stavolta con la prima della classe che perde colpi lasciando in solitaria il Trastevere, atteso al “Volpe” la prossima domenica. De Risi si affida ad un 4-4-2 di partenza che vede Pascale tra i pali, Ferrentino, De Lucia, Apicella e Cozzolino nel pacchetto arretrato con Calvanese, Colonnese, Falivene e Sabatino a centrocampo e Cuomo e Olivieri davanti.

A regalare la vittoria è la rete di Colonnese ad inizio ripresa: Cuomo scaglia, al 2′, un tiro dalla distanza, Zangari respinge corto e Colonnese è la più lesta a ribattere in rete per il vantaggio. Nel finale Olivieri sfiora il raddoppio per la Salernitana con un elegante controllo di tacco e tiro di destro che termina alto.

La Salernitana, che ha già osservato il suo turno di riposo, sale a 9 punti.