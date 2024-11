Serie C femminile: la Gelbison piega il Palermo, perde la Salernitana

La domenica di Serie C femminile vedeva impegnate Gelbison e Salernitana. Le due compagini del nostro territorio sono scese in campo nel nono turno del girone C, raggruppamento comprendente team di Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia.

Sconfitta la Salernitana

La Salernitana Women cade al “Volpe” dove era di scena nel nono turno del

girone C di Serie C. Ad avere la meglio è il Trastevere, capolista del

raggruppamento, che vince per 0-2.

Tra le granata coach De Risi schiera un 4-4-2 di partenza con Pascale tra i pali,

De Lucia, Ferrentino, Cozzolino e Apicella nel pacchetto arretrato, Falivene,

Sabatino agiscono in mediana con Colonnese e Calvanese ai lati mentre Olivieri

e Cuomo formano il duo avanzato. A decidere la sfida sono i guizzi di Canale, al 14′, e Serao, al 42′, che condannano una buona Salernitana.

Successo per la Gelbison

Nella nona giornata del girone C di Serie C femminile vince, invece, la Gelbison che piega, al “Valentino Giordano” di Castelnuovo Cilento, il Palermo per 4-1. Tarabusi schiera dal primo minuto la rientrata Costantino tra i pali, Visani, Grecu, Borrelli e Orsi nel pacchetto difensivo a quattro con Romeo, Cicchinelli e Donato in mediana mentre davanti Vergari e Sacco affiancavano Avallone, punta centrale.

Le rossoblù di capitan Romeo, abili a vanificare la rete ospite di Tarantino, superano le sicule grazie alle marcature di Vergari e Sacco e alla doppietta di Sesto che proiettano le cilentane a quota 21 punti, sempre a -2 dal Trastevere capolista. Nel prossimo turno Villaricca-Gelbison e Giovanile Rocca-Salernitana.