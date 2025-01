Serie C femminile: la Gelbison cerca la fuga

Si torna in campo per il secondo turno del girone di ritorno nella Serie C di calcio femminile. Nel gruppo C, infatti, è in programma la giornata numero 17.

La Gelbison riceve in casa il Montespaccato, formazione laziale che proverà ad allontanarsi dalla zona retrocessione. Le rossoblù di mister Tarabusi, invece, sono ritornate a comandare il raggruppamento dopo il successo di domenica scorsa a Frosinone. Prima piazza che vale l’accesso diretto in Serie B con 36 punti, le cilentane cercheranno di guadagnare distacco proprio sul team ciociaro e sulla Roma, una lunghezza dietro, opposte in trasferte alle ostiche Lecce e Grifone Gialloverde, e Trastevere, attardato di due punti e con un match più agevole contro il Brindisi.

Trasferta, invece, per la Salernitana che sarà di scena a Matera. Le granata di coach De Risi sono attualmente al sesto posto, ad un punto proprio dalle lucane guidate da Giuseppe Lanzolla. Scontro diretto, quindi, tra le formazioni che inseguono le prime quattro della classe.

Nel futsal, invece, la Serie B si ferma per una domenica per lasciare spazio alla Coppa Italia di categoria. La Salernitana Femminile 1970 del tecnico cilentano Orrico, seconda nel girone D dopo 5 vittorie di fila, incrocerà in trasferta il Mondragone alle ore 17:00. Le due campane sono inserite nel raggruppamento F con Napoli, le laziali della Littoriana e l’Irpinia, favoritissima per accaparrarsi la prima piazza che vale la Final Eight di Coppa Italia.