Serie C femminile: Gelbison prima, vince anche la Salernitana

La domenica di Serie C femminile vedeva impegnate Gelbison e Salernitana. Le due compagini del nostro territorio sono scese in campo nel nono turno del girone C, raggruppamento comprendente team di Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia.

Gelbison super: le rossoblù prime

Nella decima giornata del girone C di Serie C femminile la Gelbison era di scena sul terreno di gioco delle napoletane del Villaricca. Il mister Tarabusi, nel suo 4-3-3 di partenza, si affida a Costantino in porta con Orsi, Grecu, Borrelli e Visani nel pacchetto arretrato con Cicchinelli, Romeo e Vergari nel mezzo e Sesto e Sacco ad supporto di Lanzetta, riferimento avanzato.

Le rossoblù passano con una rete per tempo: nella prima frazione è Vergari a portare avanti le cilentane con Romeo nella ripresa a siglare il definitivo 0-2.

La Gelbison si prende la vetta della classifica grazie al contemporaneo passo falso del Trastevere che cade in casa contro la Roma Calcio Femminile per 2-3. La soddisfazione del club cilentano è sottolineato tramite una nota ufficiale che sottolinea:

“Straordinarie le nostre ragazze della Gelbison Woman che oggi a Villaricca hanno conquistato una vittoria fondamentale e raggiunto la vetta della classifica in Serie C, Girone C! Un traguardo straordinario, frutto di impegno, passione e tanta determinazione”.

Salernitana: pokerissimo a Messina

Trasferta messinese, invece, per la Salernitana che era impegnata sul campo del Giovanile Rocca.

Le granata di coach De Risi scendono in campo dal primo minuto con un 4-2-3-1 che prevede Pascale tra i pali con Ferrentino e De Lucia sulla linea difensiva a 4 e Cozzolino ed Apicella nel mezzo. In mediana D’Orso e Falivene compongono la cerniera con Colonnese da un lato e Olivieri su quello opposto con Cuomo di supporto a Tulimieri unica punta.

Le granata, complice una bella prestazione, passano nel finale di primo tempo con Olivieri che sigla una bella rete dal limite dell’area. Nella ripresa le salernitane portano la gara a casa con un tondo 0-5 grazie alle marcature di D’Orso, Colonnese, Genovese e D’Aura.

Prossimo turno sulla carta agevole per le due squadre del nostro territorio: la Salernitana ospiterà il Siracusa mentre la Gelbison attenderà il Nitor Brindisi.