Serie C femminile: derby tra Salernitana e Gelbison

Nel fine settimana alle porte tornano in campo i tornei nazionali di calcio e futsal femminili. Sui manti erbosi del girone C di Serie C protagoniste saranno Gelbison e Salernitana.

Le due compagini saranno opposte per il derby di giornata. Nel diciottesimo turno del campionato, il terzo del girone di ritorno, rossoblù e granata saranno una davanti all’altra allo stadio ‘Volpe’ di Salerno alle ore 11:30. Sarà il terzo impegno stagionale tra le ragazze di coach Valentina De Risi e quelle di Emiliano Tarabusi: in campionato primo scontro, a settembre, all’andata con successo al ‘Giordano’ per le cilentane avanti nel primo tempo prima del rigore fallito dalla Salernitana con Cuomo. Nella ripresa, poi, Gelbison ancora a segno per il 3-0 finale. Le ragazze capitanate da Michela Romeo si sono imposte, poi, anche a dicembre in Coppa Italia al ‘Volpe’ per 2-3.

Domenica scenderanno in campo due squadre in salute: la Gelbison forte del primo posto ritrovato, e dei 39 punti raccolti sino ad ora, e la Salernitana quinta, con 27 lunghezze in graduatoria.

Nel futsal, invece, gara in trasferta per la Salernitana Femminile 1970, impegnata nella tredicesima giornata del girone D di Serie B. Big match per le granata allenate da Vincenzo Orrico che se la vedranno con le leccesi del Caprarica domenica alle 16:00. Scontro tra due squadre appaiate al secondo posto, con 22 punti a testa con il quintetto di capitan Alessandra Lisanti reduce da cinque successi di fila in campionato. All’andata, a Pontecagnano, la Salernitana avanti per 4-2 si fece rimontare dalle pugliesi che si imposero per 4-5 nei minuti finali.