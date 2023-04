Serie C, esonerato bis per Esposito

Dopo la brutta sconfitta della Gelbison, nell’ultima partita di domenica contro la Viterbese, arriva l’esonero di Mister Esposito.

Il secondo esonero stagionale per il mister, dopo quello ottenuto ad inizio campionato, con il successivo avvicendamento in panchina di Mister De Sanzo.

La crisi della Gelbison

Troppo pochi i 6 punti raccolti in 8 partite per il mister campano, che hanno fatto riflettere la società sul nuovo avvicendamento in panchina.

La nota della società

Questa la nota della Gelbison nel comunicato stampa:

“La Gelbison comunica che da oggi Mister Gianluca Esposito non ricopre più l’incarico di Allenatore responsabile della Prima Squadra.

Il Presidente e il suo Staff sono già al lavoro per operare in tempi stretti, la scelta della nuova guida tecnica.”

Adesso si attende il nome del nuovo allenatore, pronto ad affrontare la parte finale della stagione.