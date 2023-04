Sergio Bonelli dona le prime 100 copie di Tex alla Biblioteca Civica Parmenide di Ascea

E’ in corso di allestimento la Biblioteca Civica Parmenide di Ascea, prossima all’inaugurazione. Ad arricchire gli scaffali, una donazione unica nel suo genere: la Sergio Bonelli Editore ha voluto contribuire al progetto donando i primi 100 numeri della collezione Tex Willer.

Tex ad Ascea

Entusiasta il sindaco della città, Pietro D’Angiolillo, che ha ringraziato la casa editrice per il dono inusuale e preziosissimo, considerato il fatto che Tex è uno dei fumetti più letti da sempre, sia in Italia che all’estero. Dalla sua creazione, nel 1948, ad opera di Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Galoppini (disegnatore) Tex ha appassionato intere generazioni senza conoscere momenti di deflazione.

Il progetto della biblioteca

La biblioteca rientra fra i progetti del centro culturale Blio-Hub che in occasione dell’inaugurazione ha messo in campo una serie di iniziative per coinvolgere bambini e ragazzi del comprensorio. Fra queste, la co-progettazione della biblioteca stessa che sta avvenendo grazie alle idee dei giovani selezionati e opportunamente formati. Costruire un luogo di cultura, secondo le aspettative delle giovani generazioni, sembra essere il primo passo per coinvolgerle nella cura del patrimonio culturale del posto. Centinaia i volumi catalogati e registrati in archivio. Già pronta, all’interno della Biblioteca Civica Parmenide, una sezione riservata ai testi filosofici, omaggio naturale al padre della filosofia della Magna Graecia che a Velia nacque, visse e fondò la Scuola Eleatica, ma anche all’omonimo Festival che ogni anno si tiene presso la sede della Fondazione Alario Ascea- Velia e che annovera i massimi esponenti della filosofi contemporanea.