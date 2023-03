Sequestrati 300 accessori a marchio “Apple”: titolare di un esercizio commerciale nei guai nel salernitano

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha svolto un’operazione di sequestro nei confronti del titolare di un negozio di telefonia ubicato nel centro cittadino. L’operazione ha portato al sequestro di circa 300 accessori per telefonia, tra cui caricabatteria, cavetti usb ed auricolari riportanti il marchio contraffatto del noto brand “Apple”.

L’operazione

La fattura degli accessori contraffatti era così ben fatta che è stato necessario svolgere una specifica perizia per constatare le sottili differenze con quelli originali. Queste differenze si riferivano alle modalità di packaging, ovvero di confezionamento e presentazione della merce, e alla riproduzione del marchio e del logo. Grazie a questa perizia, i prodotti contraffatti sono stati sottoposti a sequestro e il titolare dell’attività commerciale è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Salerno per le ipotesi di reato di contraffazione e di frode nell’esercizio del commercio.

I controlli per contrastare la contraffazione

L’operazione della Guardia di Finanza è importante per contrastare il commercio di prodotti contraffatti che rappresenta un danno per i consumatori e per le aziende originali. Infatti, i prodotti contraffatti spesso sono di scarsa qualità e possono rappresentare un rischio per la sicurezza dei consumatori. Inoltre, la contraffazione comporta una perdita economica per le aziende che investono tempo e denaro nella creazione e produzione dei propri prodotti.

La Guardia di Finanza continua a monitorare il territorio per contrastare il commercio di prodotti contraffatti e per proteggere i consumatori e le aziende originali. Si invita quindi la cittadinanza a denunciare eventuali casi di contraffazione o commercio di prodotti contraffatti.