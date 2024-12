“Semi di senape … In detenzione attenuata” fa tappa in biblioteca,per raccontare “La Forza delle parole”

Sarà la biblioteca comunale “Simone Augelluzzi” di Eboli, il prossimo 17 dicembre alle ore 18.00, ad ospitare una nuova presentazione di “Semi di senape … In detenzione attenuata”, l’ultimo libro della giornalista Silvana Scocozza.

L’appuntamento si svolge nell’ambito del progetto Eboli Biblio Network, sostenuto da Fondazione con il Sud e Centro per il libro e la lettura, che vede in rete la Cooperativa Amanuel, il Comune di Eboli, CaffeOrchidea, Il Saggio, I’ICATT, I’Istituto comprensivo “Virgilio- Gonzaga”, La Compagnia di Teatro del Bianconiglio e si propone di promuovere l’inclusione culturale e sociale di gruppi vulnerabili, attraverso la lettura.

Il libro

Edito da Il Saggio, “Semi di senape … In detenzione attenuata” affronta un tema delicato e forte, allo stesso tempo: quello della detenzione, appunto, intesa come preludio di riscatto, di emancipazione, di nuova vita. Il volume è, infatti, il frutto di un percorso fatto proprio all’interno dell’Icatt- Istituto a custodia attenuata per il trattamento delle tossicodipendenze di Eboli, che ha visto la giornalista e scrittrice ebolitana, in qualità di founder dell’agenzia Inchiostro- idee e comunicazione, alla conduzione di un laboratorio di scrittura. In un arco temporale di un anno e mezzo Silvana Scocozza ha incontrato, conosciuto, intervistato ma soprattutto ascoltato 10 detenuti, raccogliendo confessioni, desideri e speranze, propositi e testimonianze di rinascita.

Nel libro, concepito come una sorta di cronaca dei vari incontri, talvolta raccontati in prima persona dall’autrice e talaltra scritti a quattro mani con gli utenti del laboratorio, ci sono le loro storie. Storie autentiche, di sofferenza ma anche e soprattutto di rinascita. Per questo motivo “Semi di senape” e stato scelto per testimoniare “La forza delle parole” tema portante, questo, dell’incontro di martedi prossimo al quale, oltre all’autrice prenderanno parte anche quattro ospiti dell’Icatt, per raccontare la propria esperienza con la scrittura e testimoniare il suo valore salvifico. Nel corso della presentazione, introdotta dall’editore Giuseppe Avigliano di CaffeOrchidea e coordinata dalla giornalista Maria Vita Della Monica, sono previsti gli interventi dell’assessore alla Cultura del Comune di Eboli, Lucilla Polito e del sindaco di Eboli, Mario Conte. Le letture saranno a cura di Emiliana La Torraca e Michele Nigro.