Semaforo in via Carmine Rossi ad Agropoli, Pesce: «rischio tamponamenti»

Novità per transito e sosta nel centro storico di Agropoli e in particolare in via Carmine Rossi. L’amministrazione comunale ha reso noto che è stato predisposto un senso unico alternato regolato da impianti semaforici sulla strada che dal centro cittadino conduce al bordo, in particolare nel tratto da intersezione con via del Castello, fino alla curva prima del civico 55.

Il provvedimento è contenuto in un’ordinanza che avrebbe quale finalità quella di migliorare la circolazione inzona.

Senso unico alternato in via Carmine Rossi: i motivi

«In questo modo sarà consentito il parcheggio su un lato per i soli residenti e sarà disponibile la corsia di marcia per i veicoli in transito, compresi i mezzi pesanti dell’impresa che sta eseguendo i lavori di riqualificazione del Castello». fanno sapere da palazzo di città.

Le critiche del consigliere Pesce

Una proposta, questa per via Carmine Rossi, che però non piace a tutti. Critico il consigliere Raffaele Pesce.

«Il semaforo posizionato alla fine della salita di via Salerno è davvero il massimo!

Ci sono aree di sosta e strade perpendicolari al Viale Carmine Rossi, dalle quali non si ha alcuna cognizione del colore dei due semafori. Sarà foriero di tamponamenti e di frizioni fumanti», prevede il consigliere del gruppo Liberi e Forti.

Poi accusa: «Non c’è conoscenza del luogo e dei problemi collegati al traffico, è del tutto evidente.

In considerazione dei posti limitati nel parcheggio sul castello, appena sufficienti ai residenti, questa scelta è fuori luogo. Non si vuole una ztl dove serve».