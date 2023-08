Agropoli, lavori in via Carmine Rossi: c’è il definitivo via libera

Lavori in via Carmine Rossi ad Agropoli ok del Consiglio di Stato. La questione riguarda un progetto bloccato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, già discussa al Tar che pure si era pronunciato in favore del comune di Agropoli. I funzionari avevano espresso un parere sfavorevole riguardo all’autorizzazione paesaggistica necessaria per i lavori di sistemazione del marciapiede e ripavimentazione dell’arteria stradale. Ciò, nonostante una precedente autorizzazione fosse stata concessa in passato. Gli esponenti della Soprintendenza avevano motivato la loro posizione sostenendo che il progetto entrava in conflitto con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del tracciato viario, dei beni culturali e del paesaggio della zona.

Contestazioni al Parere e Rilevazioni del Consiglio di Stato

I proponenti del progetto, tuttavia, avevano contestato il parere sfavorevole e avevano cercato di dimostrare la validità delle loro argomentazioni. Affermavano che il finanziamento per l’opera era già stato approvato dal Ministero (PNRR), sottolineando che questo avrebbe dovuto costituire una base solida per la prosecuzione dei lavori.

Il Consiglio di Stato, nel prendere una decisione, ha rilevato diverse carenze nella motivazione del parere negativo espresso dalla Soprintendenza. In particolare, è emerso che la motivazione fornita da quest’ultima per il diniego dell’autorizzazione era stata successivamente aggiunta, e inoltre era stata giudicata illogica e contraddittoria.

Questo, perché il Ministero aveva affermato che le autorizzazioni precedenti non erano state concesse in base a indagini stratigrafiche preventive, mentre le tavole di progetto mostravano che l’altezza del muro e lo sbalzo in sommità erano stati già previsti e approvati nel progetto del 2009.

Prospettive Future

Questa decisione apre la strada alla realizzazione delle opere di sistemazione del marciapiede e ripavimentazione dell’arteria stradale, un progetto già completato e finanziato dalla precedente amministrazione comunale.