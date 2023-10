Sei nuovi medici nell’organico del Pronto Soccorso dell’ospedale “Immacolata” di Sapri

Questa mattina, presso la sede dell’Asl di Salerno, i sei professionisti hanno sottoscritto il contratto che li vedrà impegnati a pieno titolo, dal prossimo primo Gennaio, nell’organico del reparto di Pronto Soccorso.

Il nosocomio del Golfo di Policastro

Il nosocomio del Golfo di Policastro dunque potrà avvalersi, da qui a poco, di un intero team di medici. Nello specifico ad implementare l’organico saranno i medici Francesco Barone, Luigi Maione, Nunzia Barone, Maurizio Veltri, Alessandra Palagano e Marcello Palermo.

Un risultato importante ottenuto dal nosocomio dell'”Immacolata”, punto nevralgico dell’intero comprensorio, come sottolineato dal Sindaco di Sapri Antinio Gentile.

“Mesi di lavoro per costruire contatti, parlare delle opportunità che può e deve offrire la nostra struttura ospedaliera – ha affermato il primo cittadino – per trasferire il giusto ottimismo e la voglia di continuare a crederci. Il risultato? Sei Professionisti hanno deciso di seguirci abbracciando il nostro sogno, si sono rimessi in discussione partecipando ad un concorso, tra l’altro superato con risultati eccellenti, con la sola voglia di venire a Sapri al servizio del nostro ospedale“. E poi ha aggiunto. “Un percorso iniziato in silenzio circa un anno fa da me e la mia amministrazione con il Direttore Generale ASL SA ing. Gennaro Sosto ed il Direttore Sanitario dott. Claudio Mondelli e conclusosi oggi con la firma del nuovo contratto di lavoro.

A questo team di 6 medici va il ringraziamento mio personale, il riconoscimento di tutti e gli auguri di buon lavoro presso il nostro Pronto Soccorso. Un ringraziamento, infine, va al personale in servizio nel nostro ospedale che negli anni ha stretto i denti e sopperito con grande professionalità alle carenze di personale. Che sia solo il primo passo. Adelante“.

Grande soddisfazione

Soddisfazione anche da parte dei sei professionisti che si sono detti entusiasti delle nuove sfide che li attendono ma soprattutto di iniziare un nuovo percorso presso la struttura ospedaliera dell’”Immacolata” di Sapri.