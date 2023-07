«Segnaletica inadeguata, multe illegittime a Pisciotta». L’accusa di Codici

«Le multe non devono essere un espediente degli enti locali per fare cassa, non sono ammissibili sanzioni laddove non vengono soddisfatte tutte le condizioni previste dal Codice della Strada».

Così in una nota l’associazione Codici che punta il dito sulla segnaletica stradale di Pisciotta, considerata inadeguata.

La nota dell’associazione dei Consumatori

«Nel territorio di Pisciotta in questi giorni sono stati sanzionati veicoli che sostavano in aree prive di segnaletica verticale di divieto, dotate solo di segnaletica orizzontale incompleta, scolorita e poco visibile. Tale circostanza rende irregolari e ingiuste le sanzioni e – secondo Codici – rischia di compromettere il rapporto di leale collaborazione e buona fede tra cittadini e istituzioni».

L’invito agli automobilisti

Di qui l’affondo dell’associazione: «Turisti e cittadini non possono essere multati per la segnaletica stradale installata dal Comune di Pisciotta».

Infine un invito: «Gli automobilisti che dovessero incorrere in sanzioni possono verificare la regolarità della segnaletica ed eventualmente contestare la multa».