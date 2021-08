Parcheggi a pagamento a Pisciotta: ecco regole e prezzi fino al 31 agosto

PISCIOTTA. Considerato che si registra una limitata disponibilità di aree di soste e, quindi, la necessità di garantire una rotazione, costante, dei veicoli, allo scopo di soddisfare le esigenze di parcheggio del maggior numero di visitatori, l’amministrazione comunale, ha istituito in questo mese di agosto una nuova un’area di sosta a pagamento in Via Borgo di Pisciotta Capoluogo.

Ecco le tariffe per l’area a pagamento

L’area a pagamento sarà attiva dalle ore 8.00 alle ore 24.00 e sarà delimitata da un’apposita segnaletica; la tariffa oraria sarà di € 1,00 all’ora e frazione di ora.

Questa non è l’unica novità. E’ consentito, altresì, il parcheggio nelle aree banchinate del porto di Pisciotta; con il pagamento di € 1,00 per ora o frazione di ora o di € 2,00 per tre ore utilizzando gli appositi “ticket”.

Per chi possiede il posto barca nessuna sosta a pagamento

Inoltre, per quanto riguarda i possessori del posto barca nel porto di Pisciotta, possono utilizzare fino all’esaurimento dei posti auto disponibili, gli spazi parcheggio senza l’acquisto del ticket, esibendo l’autorizzazione dal comune di Pisciotta, esibendo la ricevuta sul cruscotto dell’auto in sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00.