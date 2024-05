Sedicenne picchiato in Piazza della Libertà: identificati i responsabili

Sedicenne aggredito da un gruppo di coetanei in Piazza della Libertà, a Salerno: identificati i responsabili dell’episodio di violenza avvenuto sabato scorso, poco prima della mezzanotte.

La vicenda

Secondo quanto raccontato dalla mamma del sedicenne alle forze dell’ordine, il ragazzino sarebbe stato avvicinato da un gruppo di coetanei e poi colpito con calci e pugni. Un fatto che ha da subito impegnato i carabinieri della compagnia di Salerno che hanno immediatamente avviato le indagini ed acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica e risalire all’identità dei violenti.

L’intervento del presidente De Luca

Quanto accaduto è stato denunciato anche dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, nel corso del consueto appuntamento social del venerdì, ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza cittadina.

“Dobbiamo tenere gli occhi aperti e garantire un elemento che ha caratterizzato sempre la città di Salerno: la sicurezza”, ha chiarito il governatore.

Emergenza sicurezza

L’evento ha nuovamente acceso l’attenzione dell’opinione pubblica in merito al tema della sicurezza in città. Cresce la preoccupazione dei cittadini che chiedono alle forze dell’ordine risposte efficaci e tempestive. Dal Comune hanno assicurato che è in corso l’installazione di un nuovo impianto di videosorveglianza nella zona interessata.

Controlli a tutto campo, intanto, in città nel corso del fine settimana. Forze dell’ordine in prima linea: massima attenzione ai luoghi della Movida, dal centro storico al lungomare.