Sedicenne intossicato da alcol e droga: chiusa nota discoteca salernitana

Il Questore della provincia di Salerno ha emesso un provvedimento di chiusura ai sensi dell’Art. 100 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, per la durata di otto giorni, nei confronti di una nota discoteca sul litorale salernitano per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

I motivi del provvedimento

Il provvedimento nasce da un episodio di rilevanza penale avvenuto durante una serata musicale svoltasi l’8 dicembre che ha visto la partecipazione prevalente di un pubblico di giovani adolescenti.

In particolare, quella notte, un ragazzo di 16 anni è stato trasportato dal 118 in “codice rosso” al Pronto Soccorso di Salerno a seguito di intossicazione da alcol e sostanze stupefacenti. Il locale è stato posto all’attenzione delle Autorità competenti per episodi analoghi in più occasioni nel recente passato.

Il provvedimento, notificato dagli Agenti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, è volto ad eliminare possibili fonti di pericolo, al fine di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo e prevenire comportamenti pregiudizievoli per la salute e la moralità dei frequentatori e dei minori.

Le raccomandazioni del Questore

Il Questore invita la cittadinanza, e in particolare i genitori, a segnalare questi episodi di somministrazione di bevande alcoliche ai minori anche utilizzando l’applicazione YOUPOL, strumento molto efficace per comunicare, anche in maniera anonima, situazioni che creano maggiore allarme sociale.