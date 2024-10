Seconda vittoria consecutiva per l’Ebolitana, battuta la Calpazio

Vince la seconda gara consecutiva l’Ebolitana, questa volta in casa.

Ecco la cronaca

Prima azione di gioco degna di cronaca dopo undici minuti. L’Ebolitana ci prova con Pesce: cross in area per Evacuo, che di testa mette a lato. Grande occasione per la Calpazio al 35 esimo: Mocdece, entra in area e lascia partire un diagonale che Orlandi devia in angolo. La prima frazione termina con due minuti di recupero, concessi dall’arbitro Paolo di Lallo. Squadre negli spogliatoi.

La ripresa

Secondo tempo con l’Ebolitana concentrata e vogliosa di fare bene. Al primo minuto Simonetti lascia partire un buon tiro dall’area piccola, ma la sfera termina alta sulla traversa. Dopo quattro minuti ci prova Altamura, para a terra Pellecchia. Rigore per l’Ebolitana al settimo: Evacuo si procura il penalty ( lo attera in area Pellecchia) ma tira alto. Occasionissima sciupata per la formazione di De Cesare. Al 14 esimo Simonetti dal limite tira debolmente. Un minuto dopo D’Avella sul filo del fuorigioco serve Mocdece che insacca alle spalle di Orlandi in uscita disperata. Vantaggio momentaneo. Pareggio di Evacuo che al 17 esimo si gira bene in area e mette in rete.

Al 24 esimo seconda ammonizione per Marciano, Calpazio in dieci. Al trentesimo quasi autogol della Calpazio, palla sulla traversa. Ebolitana in vantaggio con Corsaro, imperioso colpo di testa in area sul quale Pellecchia non ci arriva. Esplode il Dirceu. Dopo sei minuti di recupero triplice fischio e formazioni negli spogliatoi. Vittoria importante per l’Ebolitana di De Cesare.

Ecco la dichiarazione di De Cesare

“Oltre infortuni e squalifiche abbiamo onorato chi era fuori. Chi ha giocato ha dato il massimo. Abbiamo finito con quattro under. Grazie ai ragazzi, hanno giocato oltre il limite. Mi dispiace che la gente è ancora fredda, abbiamo chiesto tempo, stiamo rispondendo. I risultati di oggi ci danno ragione. Ringrazio la società, lo staff il ds ed il presidente che credono in noi. Andiamo avanti su questa strada”.

Il tabellino

Orlandi, Altamura, Falivene(49 st Monaco N), Corsaro, Giobbe (4 pt Santonicola), Cirasuolo, Monaco C.( 30 pt Campione), Pesce, Evacuo, Simonetti( 45 st Esposito), Fernando. A disposizione: Tesoniero, Campione, Matonte, Esposito, Frontuto, Monaco N., Giordano, Santonicola, Valentino.Allenatore: Ciro De Cesare.

Calpazio

Pellecchia, Galiano, Dello Russo, Bottiglieri (34 st Guzzo ), Vitiello, Bellizio (27 st Franco), Di Lascio, Sellitti, D’Avella ( 39 st De Pascale), Marciano, Mocdece ( 31 st Jarju). A disposizione: Marino, De Martino, Sangiovanni, Franco, Guzzo, Jarju, Iazzetta, Scoppetta, De Pascale.Allenatore: Salvatore Nastri.

Reti: 15 st Mocdece (C)17 st Evacuo, 41 st Corsaro(E)

Note: spettatori 400 circa

Ammoniti: 26 pt D’Avella 38 pt

Marciano, 47 Dello Russo (C) , 27 st Bellizio, 33 pt Cirasuolo, 27 st Campione (E).

Espulso: 24 st Marciano (E)

Angoli: Ebolitana 4 Calpazio 4

Recupero: 2 pt, 4 st

Arbitro: Paolo Di Lallo di Torre Annunziata.

Primo assistente: Giuseppe Orazio di Frattamaggiore.

Secondo assistente: Francesca Torraco di Salerno