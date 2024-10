Eccellenza, big match Heraclea – Battipagliese. Scontro Ebolitana – Calpazio

Si prospetta un weekend ricco di spunti utili per il campionato con la 5^ giornata di Eccellenza, Girone B. Tra nuovi colpi di mercato che hanno rinforzato le varie rose, cambi in panchina e gare da batticuore, non mancheranno di certo le emozioni.

Le gare

Il match più atteso è quello di domenica tra Heraclea e Battipagliese. Le zembrette, attualmente sono la squadra da battere visto il ruolino di marcia netto che ha permesso di scappare via in testa alla classifica a punteggio pieno. Dall’altra parte, però, c’è la grande favorita alla vittoria finale per via di un mercato finalizzato a sbaragliare la concorrenza e alla promozione diretta.

Per la Battipagliese secondo vero banco di prova dopo la vittoria con il Buccino di settimana scorsa, con la voglia di riscattare immediatamente il ko in coppa contro il Solofra.

Una rinforzata Agropoli, invece, attende il Santa Maria la Carità al Guariglia. Ferullo ha ricevuto ben 6 ulteriori acquisti che hanno permesso di ampliare la rosa considerando sempre l’obiettivo salvezza.

Colpi di livello anche in casa Ebolitana con l’arrivo di Gaia, Monaco e Frontuto che saranno già a disposizione per il derby contro la Calpazio di domenica. Un altro investimento importante per risalire la china e riprendersi le posizioni di testa. I granata, invece, vogliono provare a voltare pagina con l’arrivo in panchina di mister Salvatore Nastri. A lui e alla sua esperienza il compito difficile di rinfrancare una squadra che finora non ha mostrato alcun sussulto positivo.

Infine match casalingo per la Polisportiva Santa Maria. La formazione di Quintiero si è sbloccata nel weekend scorso e ora ha bisogno di continuità anche contro l’Apice.