Nel torneo di Seconda Categoria una delle novità della stagione è rappresentata dal Ceraso, promosso lo scorso anno dalla Terza Categoria. La formazione presieduta da Carmelo Fierro, che gioca le sue gare interne al campo sportivo ‘Ciccillo Esposito’, è stata inserita, infatti, nel girone L.

A guidare il gruppo capitanato da Gianluca D’Alessandro è tornato, da cinque gare, il tecnico Giuseppe Campaiola, che aveva allenato la squadra di Ceraso proprio lo scorso anno in maniera vincente fino alla promozione in Seconda Categoria. Alle porte ora le ultime gare per cercare di centrare una non semplice salvezza.

Abbiamo raggiunto, nelle ore scorse, per conoscere meglio gli umori e lo stato d’animo del club cilentano lo stesso tecnico Giuseppe Campaiola, il dirigente Aristide Lepore e l’attaccante Nicola Fierro che ci hanno raccontato il momento della realtà del Ceraso.