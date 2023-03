“Se lo sai… Rispondi!”. Valorizziamo l’Eccellenza nelle Scuole del Territorio

Immaginate una classe di terza media, immaginatene tante, siamo davanti a “Se lo sai…rispondi!”

Questo è il nome di un progetto che, a distanza di oltre dieci anni e 27 edizioni, é pronto ad essere riproposto in una veste estremamente attuale, moderna e più ampia nel circuito provinciale degli Istituti Scolastici secondari di I grado.

L’evento

Con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (ex Provveditorato agli Studi di Salerno) e di tutti i Comuni facenti capo agli Istituti scolastici coinvolti, “Se lo sai…rispondi!” è un gioco a quiz che ha come obiettivo la valorizzazione delle eccellenze di un intero gruppo classe (classi terze), privilegiando la coralità di una squadra in cui ogni allievo possa emergere sulla disciplina a lui confacente.

Le scuole partecipanti

Gli Istituti Comprensivi coinvolti sono i seguenti:

Agropoli, Albanella, Capaccio Paestum, Roccadaspide, Vallo della Lucania e il plesso di Aquara.

La gara coinvolge l’intero gruppo classe nella seguente modalità:

1° fase: confronto tra tutte le 3° del singolo Istituto Comprensivo e la vincitrice passerà alla seconda fase

2° fase: SEMIFINALI alle quali parteciperanno le classi 3° vincitrici della prima fase

3° fase: FINALE alla quale parteciperanno le classi 3° vincitrici della seconda fase

I premi

I primi istituti a dare inizio alla gara sono l’IC “Gino Rossi Vairo” con il beneplacito convinto del Dirigente Bruno Bonfrisco e l’Ic “Agropoli San Marco” per la sezione distaccata plesso di Torchiara, grazie all’immediata disponibilità della Dirigente Carmela Maria Verrelli.

I Premi messi in palio sono i seguenti:

1° premio: GITA SCOLASTICA, viaggio di istruzione di 2 notti e 3 giorni per l’intera classe che si aggiudichi il primo posto (con due insegnanti accompagnatori)

2° premio: euro 1000 in beni strumentali per l’Istituto la cui classe si aggiudichi il secondo posto

3° premio: euro 500 in beni strumentali per l’Istituto la cui classe si aggiudichi il terzo posto.

I Numeri

6 Istituti Comprensivi

15 plessi scolastici

40 classi terze

800 alunni

I Proponenti

“Se lo sai… Rispondi!” è organizzato da Infocilento in collaborazione con l’ Ente del Terzo Settore “ho un sogno Movimento OdV”, attivo da anni sul territorio provinciale nel favorire azioni di socializzazione e la realizzazione, promozione e diffusione del Valore della Solidarietà.

L’azienda giornalistica InfoCilento, appena riorganizzata nel suo assetto societario, oltre ad avere come priorità la redazione giornalistica on line, sulla stampa, la radio e la tv, ha, nella nuovissima linea editoriale, ampliato i suoi obiettivi rivolgendo i suoi sforzi economici ed organizzativi al territorio sul sociale, il green e la formazione delle nuove generazioni.

A tal proposito, ha prontamente intrapreso il dialogo con diverse istituzioni scolastiche per ‘fare rete’ allo scopo di sensibilizzare i più giovani ad un uso consapevole dei mezzi di comunicazione.

Voluta fortemente dall’editore Domenico Cerruti, “Se lo sai…rispondi!” si propone di diventare un appuntamento conclusivo annuale da offrire ai giovani allievi delle classi terze, pronti a uscire dal percorso triennale che li ha accolti bambini e li riporta adolescenti sulla soglia della vita futura.

L’intera manifestazione sarà ripresa dalle telecamere del portale Infocilento e resa pubblica a fini di informazione e promozione dell’evento attraverso i seguenti canali: sito web: www.infocilento.it e sui canali social della testata.