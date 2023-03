“Se lo sai… Rispondi!”: al via la sfida per le classi terze delle scuole medie. Fantastici premi in palio!

Tutto pronto per la prima tappa dell’atteso gioco a quiz “Se lo sai… Rispondi!”, per il quale i primi a partecipare saranno gli allievi delle classi terze dell’IC “Gino Rossi Vairo” di Agropoli.

Si tratta delle prime 11 classi terze per un totale di 272 allievi (compresa la classe terza dislocata a Torchiara Dell IC Comprensivo Statale Agropoli San Marco) ampiamente informati dallo staff organizzativo di InfoCilento sul regolamento e le modalità della gara.

Il gioco

Gli argomenti oggetto delle competizioni riguarderanno tre materie scolastiche quali storia, scienze e geografia e tre materie invece di cultura generale quali musica, poesia e sport.

Le domande sono state elaborate sulla base dei concreti percorsi curriculari svolti e considerando i testi scolastici adottati nei vari Istituti.

Un lavoro preliminare per cui si ringrazia la fattiva collaborazione dei referenti interni e i dirigenti degli Istituti partecipanti che hanno trasferito entusiasmo ad allievi e docenti.

Le scuole partecipanti

Con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ( ex provveditorato agli studi di Salerno) e di tutti i Comuni facenti capo agli Istituti scolastici coinvolti, “Se lo sai… Rispondi! ” coinvolgerà i seguenti Istituti Comprensivi:

Agropoli, Albanella, Capaccio-Paestum, Roccadaspide, Vallo della Lucania e il plesso di Aquara.

I premi

I premi messi in palio dalla redazione InfoCilento sono:

1° premio: GITA SCOLASTICA

2° premio: euro 1000 in beni strumentali per l’Istituto la cui classe si aggiudichi il secondo posto

3° premio: euro 500 in beni strumentali per l’Istituto la cui classe si aggiudichi il terzo posto.

La mission

Ad integrazione del percorso curriculare , “Se lo sai…rispondi!” si propone di diventare un appuntamento conclusivo annuale da offrire ai giovani allievi delle classi terze, pronti a uscire dal percorso triennale che li ha accolti bambini e li riporta adolescenti sulla soglia della vita futura.

L’intera manifestazione sarà ripresa dalle telecamere del portale Infocilento e resa pubblica a fini di informazione e promozione dell’evento attraverso i seguenti canali: sito web: www.infocilento.it e sui canali social della testata.

Non ci resta che iniziare dunque, facendo il tifo per la scuola, per il gioco, per i ragazzi del nostro territorio!