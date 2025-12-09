Se Babbo Natale “scappa”, gli elfi restano in città: ad Agropoli c’è la loro fabbrica

Per anni è stata il fiore all’occhiello del Natale agropolese, attirando migliaia di visitatori da tutta la regione. La celebre “Casa di Babbo Natale”, tuttavia, quest’anno ha cambiato indirizzo, trasferendosi presso il Cilento Outlet. Una notizia che avrebbe potuto lasciare un vuoto nel calendario degli eventi cittadini, ma l’amministrazione comunale e le associazioni locali hanno provato a rimediare, nei limite del possibile. Se il “padrone di casa” ha scelto una nuova dimora, i suoi fedeli aiutanti sono rimasti a presidiare il centro cittadino. Nasce così la “Fabbrica degli Elfi di Babbo Natale”.

Un percorso immersivo in piazza della Repubblica

La risposta di Agropoli al “trasloco” natalizio ha trovato casa nella Sala Oratorio Giovanni Paolo II, situata nella centralissima Piazza della Repubblica. Qui è stato allestito un percorso a tappe pensato per immergere i bambini in una narrazione scenografica curata nei dettagli.

L’esperienza si snoda attraverso diverse stanze tematiche che hanno l’obiettivo di non far rimpiangere la casa di Santa Claus. I piccoli visitatori attraversano il “Percorso Polo Nord”, visitano la “Biblioteca Magica” e si addentrano nei luoghi di produzione più amati: la “Fabbrica dei Dolci” e la “Fabbrica dei Giocattoli”. Non manca l’Ufficio Postale del Polo Nord, tappa dove i bambini possono scrivere e imbucare la propria letterina.

La magia è nelle mani degli elfi

Ma c’è anche possibilità di interazione. La Fabbrica è resa viva dalla presenza costante degli Elfi. Sono loro a prendere per mano i visitatori, guidandoli lungo il tragitto e coinvolgendoli nelle attività.

E per chi temeva che l’addio della “Casa” significasse l’assenza del protagonista assoluto, l’evento riserva una sorpresa: il percorso culmina infatti nell’Ufficio di Babbo Natale, dove è previsto l’incontro finale tanto atteso dai bambini.

La soddisfazione degli organizzatori

Dietro questa scommessa ci sono le Associazioni “Il Coriandolo” e “Madonna del Pozzo”, che hanno lavorato duramente per portare in città un format inedito.

«Portare per la prima volta ad Agropoli una Fabbrica degli Elfi con stanze tematiche, percorsi guidati e attività dedicate ai bambini è stata una sfida significativa», dichiarano i rappresentanti delle associazioni. «La risposta del pubblico nei primi giorni è stata straordinaria. Le famiglie stanno vivendo un’esperienza emozionante e i bambini partecipano con grande coinvolgimento, soprattutto nella scrittura della letterina e nell’incontro finale con Babbo Natale. Continueremo a lavorare affinché l’attrazione possa offrire ogni giorno un’esperienza di qualità».

Il contesto del natale delle meraviglie

La Fabbrica degli Elfi si inserisce in un ecosistema natalizio che mira a trattenere visitatori e residenti nel cuore di Agropoli. La struttura si trova a breve distanza dalla zona commerciale ed è circondata da altre attrazioni, come i mercatini artigianali, la pista di pattinaggio su ghiaccio e il percorso di luminarie che decora vie e piazze. Riuscirà a non far rimpiangere la Casa di Babbo Natale, capace di attirare visitatori anche da altre zone della regione?

Orari di apertura

Per chi volesse visitare la nuova attrazione, la Fabbrica degli Elfi rispetta i seguenti orari: