Attualità

Scuole più sicure a Capaccio Paestum: dal PNRR arrivano 460mila euro per l’antincendio

Sbloccati 460.000 euro PNRR per la sicurezza antincendio nelle scuole di Capaccio Paestum. Via libera dal Commissario Straordinario per 3 plessi

Di:
Alessandra Pazzanese
Capaccio, Municipio

Arrivano 460.000 euro dedicati alla sicurezza degli edifici scolastici del territorio di Capaccio Paestum. Grazie allo scorrimento delle graduatorie ministeriali legate ai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), il Comune si è visto confermare l’ammissione a finanziamento per tre specifici progetti volti all’adeguamento alla normativa antincendio.

L’atto è stato formalizzato con la deliberazione firmata dal Commissario Straordinario, il dottor Francesco Cirillo, insediatosi con i poteri della Giunta comunale. Il provvedimento prende atto della comunicazione inviata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dà mandato immediato agli uffici comunali per avviare le procedure tecniche e gestionali.

Leggi anche:

Festa e fede a Castellabate per i vent’anni dell’incoronazione di Santa Maria a Mare
Giustizia ad Agropoli: aperto l’Ufficio di Prossimità per i cittadini
Frode Formazione 4.0: l’imprenditore Malandrino ottiene i domiciliari. Possibile rientra da Dubai

Gli istituti interessati e la ripartizione dei fondi

Le risorse sbloccate derivano dalla Missione 4 – Istruzione e Ricerca (Componente 1 – Investimento 3.3) del PNRR, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Next Generation EU. Nello specifico, il contributo economico sarà distribuito su tre diversi plessi del territorio comunale:

  • Polo scolastico in Capaccio Capoluogo: assegnati 130.000,00 euro (CUP H48H25001290001) per l’adeguamento antincendio;
  • Scuola secondaria di I grado in Capaccio Scalo: destinati 200.000,00 euro (CUP H48H25001300001);
  • Edificio scolastico in località Licinella: concessi 130.000,00 euro (CUP H48H25001310001).

L’iter per l’accesso ai fondi ha visto una prima approvazione della partecipazione all’avviso pubblico nel marzo 2026, per poi trovare concretizzazione ufficiale con le note ministeriali inviate a metà ottobre.

Tempi rapidi e prossimi passaggi tecnici

Trattandosi di interventi legati alle tempistiche stringenti del PNRR, la delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Il Commissario Straordinario ha formulato un indirizzo chiaro all’Area Lavori Pubblici per accelerare gli adempimenti necessari:

«Si rende necessario prendere formalmente atto dell’ammissione a finanziamento dei suddetti interventi e impartire gli indirizzi necessari per la prosecuzione delle attività amministrative e tecniche finalizzate alla loro concreta realizzazione».

Gli uffici competenti dovranno ora verificare le condizioni di dettaglio del Ministero, controllare lo stato della progettazione, avviare le gare per l’affidamento dei lavori nel rispetto del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e garantire il corretto monitoraggio della spesa per il rispetto delle scadenze europee. Parallelamente, l’Area Finanziaria coordinerà le variazioni e le registrazioni contabili dei bilanci dell’Ente.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.