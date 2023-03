Scuole: fondi per comuni di Cilento e Diano per verifiche su edifici

Edilizia scolastica, pioggia di fondi per gli enti locali finalizzati alla valutazione della sicurezza degli edifici scolastici secondo le norme tecniche vigenti per le costruzioni. La graduatoria delle istanze ammesse è stata diffusa dalla regione Campania.

Le finalità dei fondi

Per gli enti locali proprietari di edifici strategici, tra cui gli edifici scolastici, esiste ll’obbligo di dotarsi di verifiche di vulnerabilità sismica da redigere nel rispetto delle normative vigenti. A tal proposito sono state stanziate risorse per circa 20 milioni di euro a valere sulle risorse POC Campania 2014-2020.

Verifiche su edifici scolastici: i beneficiari

Ottengono le risorse Sant’Arsenio, 33mila, Roccadaspide, 71mila euro per la scuola media Dante Alighieri, 10mila per la scuola di Fonte, Montesano sulla Marcellana, 7mila euro per l’asilo comunale del Capoluogo, 15mila euro per l’istituto di Tardiano e 26mila euro per il Polo Scolastico di Montesano Scalo, Altavilla Silentina 18mila euro per l’edificio scolastico San Francesco e 8mila per la scuola di via De Gasperi a Borgo Carilia, 3mila euro per l’edificio di via Della Libertà e 3mila euro per la scuola dell’infanzia di Borgo Carilia.

E ancora: Sapri 32mila euro per l’istituto Pisacane, Castelnuovo Cilento 16mila euro per l’edificio di via Nazionale, Casal Velino 16mila euro per la scuola media del Capoluogo e 3mila euro per la scuola dell’infanzia di Acquavella, Agropoli 19 mila euro per la scuola per l’infanzia Santa Maria delle Grazie, Albanella 28mila euro per la scuola primaria di via Marconi, Ottati 20mila euro per gli edifici scolastici, Roscigno 14mila euro per l’istituto di via Papa Luciani, Serre 8mila euro per la scuola Materna di Borgo San Lazzaro e 145mila euro per la scuola di via D’Aniello.

Infine Torchiara 35mila euro, Prignano Cilento 22mila euro per l’istituto Del Verme, Ogliastro Cilento 16mila euro per gli edifici scolastici, Campagna 45mila euro per la scuola di via Einaudi, Caselle in Pittari 18mila euro per gli edifici scolastici,