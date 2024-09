Screening colon-retto: da oggi si potrà ritirare e consegnare il kit anche presso gli Ambulatori Infermieristici Distrettuali

I tumori del colon-retto rappresentano la terza neoplasia negli uomini e la seconda nelle donne. I fattori di rischio per lo sviluppo di questa neoplasia sono riconducibili a stili di vita e familiarità.

L’ASL Salerno ha da sempre attivo il proprio programma di screening del colon retto per favorire il controllo e la diagnosi precoce. Questo al fine di intercettare e trattare eventuali lesioni in fase iniziale prima che diventino sintomatiche, consentendo un intervento più efficace e minori complicazioni.

I programmi di screening prevedono l’invito attivo della persona o l’accesso diretto per l’esecuzione del test nel target previsto dai 50 ai 74 anni.

Il test di screening utilizzato è il test del sangue occulto nelle feci. L’esame, estremamente semplice, consiste nella raccolta (eseguita a casa) di un piccolo campione di feci e nella ricerca di tracce di sangue non visibili a occhio nudo. Il test usato nei programmi di screening italiani non rende necessario seguire restrizioni dietetiche prima della sua esecuzione.

Sul territorio provinciale sono attive diverse modalità per il ritiro delle provette in cui fare la raccolta delle feci (giornate della prevenzione, Farmacie, Distretti).

Gli ambulatori infermieristici

Per favorire l’accesso al programma screening, e per capillarizzate maggiormente la rete di offerta aziendale, l’Asl Salerno ha scelto di sfruttare anche i propri ambulatori infermieristici distrettuali per la consegna e la riconsegna dei kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

Sono infatti 13 i nuovi punti di ritiro dei kit a cui i cittadini potranno accedere liberamente, e in cui personale qualificato sarà a disposizione per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza delle campagne screening, per dare informazioni sulle modalità e sui tempi della campagna aziendale, oltre che per consegnare i kit per il colon retto.

Di seguito gli orari degli ambulatori infermieristici per singola struttura: