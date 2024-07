Scontro tra auto e camion sulla SS18: feriti i conducenti

Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina sulla SS18, in località Santa Cecilia di Eboli, poco prima del cavalcavia in prossimità della stazione di servizio Facom. Nello scontro tra un’autovettura e un camion a cassone,quest’ultimo si è ribaltato sulla carreggiata, causando notevoli disagi al traffico veicolare.

Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Eboli, intervenuti sul posto per i rilievi del caso.

Feriti entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti. Soccorsi da due ambulanze della Vo.Pi. e della Croce Verde di Eboli, i due malcapitati sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non sono ancora note, ma non si escludono traumi gravi.

L’incidente ha provocato notevoli rallentamenti al traffico in entrambe le direzioni di marcia, con lunghe code che si sono formate in prossimità del luogo del sinistro.