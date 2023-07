Scontro sulla Bussentina: tre veicoli coinvolti, due i feriti

Incidente stradale questa notte sulla Bussentina. Tre le auto coinvolte nel sinistro e due feriti trasferiti in ospedale. Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire la dinamica dello scontro avvenuto nei pressi dello svincolo di Caselle in Pittari.

Incidente sulla Bussentina: i fatti

L’incidente si è verificato intorno alle 23 sulla SS517 al km 14. Per cause ancora da accertare tre veicoli sarebbero andati in collisione. A bordo cinque persone, due rimaste ferite. Uno è stato trasferito presso l’ospedale dell’Immacolata di Sapri, l’altro presso il San Luca di Vallo della Lucania per accertamenti.

I soccorsi e la dinamica

Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri della compagnia di Sapri, guidati dal capitano Francesco Fedocci e quelli della stazione di Torre Orsaia. Presenti anche due ambulanze che hanno trasferito i feriti in ospedale.

Questo è l’ennesimo incidente che si verifica sulla Bussentina.