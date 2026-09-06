Scontro in via Irno a Salerno, centauro trasferito in codice rosso al Ruggi

Un violento impatto tra uno scooter e un’autovettura si è verificato nella serata di sabato, intorno alle ore 23, lungo via Irno a Salerno. L’incidente ha causato il ferimento del conducente del mezzo a due ruote, necessitando il tempestivo intervento dei soccorsi medici e delle forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e i rilievi del caso.

Dinamica del sinistro e soccorsi in via Irno

Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento. A seguito dello scontro, rivelatosi particolarmente violento, l’allarme è scattato immediatamente richiamando sul posto diversi mezzi di emergenza. La centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa, l’automedica della Croce Bianca e i volontari dell’Anpana per prestare il primo intervento.

Il bilancio accertato riporta un solo ferito: si tratta della persona alla guida dello scooter, che nell’impatto ha riportato diversi politraumi. I sanitari presenti sul posto hanno provveduto a stabilizzare il paziente, disponendone il trasporto d’urgenza presso il presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno per le cure e gli approfondimenti specialistici del caso.

Rilievi e indagini della Polizia

Oltre al personale sanitario, sul luogo dell’incidente sono giunte tempestivamente le pattuglie delle forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area interessata e regolare il traffico veicolare lungo via Irno. Gli agenti della Polizia hanno avviato i rilievi tecnici necessari a ricostruire la traiettoria dei due veicoli e ad accertare eventuali responsabilità nell’accaduto. Questo è solo l’ennesimo sinistro che si verifica nelle ore notturne a Salerno.