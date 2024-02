Sconfitta di misura per la Calpazio: al “T.Vaudano” vince la Scafatese

Al “Tenente Vaudano” di Capaccio Capoluogo termina due a uno per i canarini di mister Muro. Seconda sconfitta invece della gestione Santosuosso

Primo tempo

Dopo l’ottimo pari sul campo del Costa d’Amalfi mister Pasquale Santosuosso conferma tra i pali Merola e schiera dal primo minuto Borsa, al fianco di Margiotta e Masocco, al posto di Chiacchio. Partono forte gli ospiti che trovano il vantaggio già al 3′ con capitan Esposito di testa sugli sviluppi di corner. Qualche colpa per la difesa della Calpazio che resta praticamente ferma.

Cerca di reagire la squadra di casa, senza però trovare grandi varchi e senza impensierire il portiere della Scafatese.

Al 28′ il raddoppio, Pisani da fuori trova una rete straordinaria. Nulla da fare per Merola. La prima conclusione dei ragazzi di Santosuosso al 38′ con Masocco che da fuori non inquadra lo specchio della porta. Dopo due minuti di recupero si va al riposo con un meritato doppio vantaggio per i canarini.

Secondo tempo

Nella primi dieci minuti due cambi per la Calpazio con Chiacchio e Mastrogiacomo per Borsa e Maiese. Al quarto d’ora è Tedesco a sfiorare il tris, ottima la risposta di Merola. Non riesce a costruire grandi opportunità la squadra capaccese. Ci prova al 35′ ancora Masocco, da fuori, ma nulla da fare.

Continua a gestire la squadra gialloblu. Ad un minuto dalla fine gol annullato a Chiacchio per fuorigioco. Al 47′ ancora il nuovo entrato di testa, sugli sviluppi di corner, riaprire la partita.

Non basta però termina così con la Scafatese che vince per due a uno.