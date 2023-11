Scompare un uomo di 40 anni: ore di apprensione a Padula

Ore di apprensione a Padula per le sorti di un uomo di 40 anni che non dà notizie di sé da ieri sera. Dopo l’allarme lanciato dai familiari subito sono scattate le ricerche dell’uomo la cui automobile è stata trovata nei pressi di una canale, non lontano dallo svincolo autostradale.

Gli interventi

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. A collaborare alle operazioni di ricerca anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina.

Indagini in corso

Gli inquirenti stanno indagando a 360 gradi, non escludendo nessuna pista.