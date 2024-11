Schlein “boccia” ancora De Luca: non sarà ricandidato

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha ribadito la posizione del suo partito riguardo al controverso progetto di Vincenzo De Luca, attuale presidente della Regione Campania, che mira a ottenere un terzo mandato. Durante un’intervista nel programma “Che Tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio, Schlein ha affermato con fermezza: “Il Pd ha una posizione chiarissima: siamo contrari al terzo mandato. Per noi vale la legge nazionale che prevede il limite a 2 mandati”.

Una questione di regole

Schlein ha sottolineato che, nonostante le leggi regionali possano essere modificate, il Partito Democratico non sosterrà alcun presidente uscente per un terzo mandato. La segretaria ha evidenziato che le regole devono essere rispettate da tutti e che il cambiamento è necessario per garantire una democrazia sana e funzionante. “Possono votare tutte le leggi regionali che vogliono”, ha continuato Schlein, “ma il Pd non sosterrà presidenti uscenti per un terzo mandato”.

Un messaggio chiaro

Schlein ha anche accennato alla possibilità di sostenere candidati come Decaro e Bonaccini per un terzo mandato, ma ha ribadito che le regole devono essere applicate uniformemente.

“Le regole valgono per tutti e se qualcuno non è abituato perché prima funzionava diversamente, adesso è bene che si abitui al cambiamento“, ha concluso.