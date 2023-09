Paestum, scatta il countdown per il Berlusconi Day: ecco il programma e gli ospiti

Tutto pronto, scatta il countdown per il Berlusconi day in programma a Paestum da domani, 29 settembre e fino al 1° ottobre. Le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto l’Hotel Ariston per raccontare gli ultimi preparativi in corso. Tantissime le prenotazioni nelle strutture ricettive e alberghiere della città dei templi per il mega evento, come annunciano gli organizzatori. Prevista la presenza di ministri e sottosegretari, ma anche di personaggi del mondo dello spettacolo. Si va infatti verso il tutto esaurito per il tributo all’ex leader di Forza Italia, scomparso lo scorso 12 giugno.

Gli ospiti

Ci sarà anche Adriano Galliani (in corsa a Monza nel seggio che fu proprio di Berlusconi) che racconterà gli anni da dirigente del Milan, giornalisti come Toni Capuozzo, Augusto Minzolini, Paolo Del Debbio e personalità del mondo economico come l’ad di Enel Flavio Cattaneo e Stefano Pontecorvo (ex ambasciatore in Afghanistan e ora presidente di Leonardo).

Il ricordo degli anni con il Cavaliere sarà invece affidato alla ministra Maria Elisabetta Casellati (prima donna alla presidenza del Senato), Rita Dalla Chiesa e Stefania Craxi, oltre al presidente della Fondazione Mezzogiorno Antonio D’Amato e anche personaggi del mondo della musica, giungerà a Paestum, infatti, il cantante Al Bano.