Scario: successo per l’artista cilentana Catherine Guida alla “Los Angeles Art Show” in California

È la più grande e completa fiera d’arte contemporanea della West Coast e annualmente accoglie nella capitale californiana gallerie, art buyer designer e direttori di musei provenienti da tutto il mondo. È la “Los Angeles Art Show“: una vetrina dello scenario artistico internazionale che accoglie anche le opere di giovani artisti emergenti provenienti da tutto il mondo e che si concluderà domani, domenica 18 Febbraio.

Ed è questo l’ultimo appuntamento che ancora una volta ha visto protagonista l’artista emergente di Scario Catherine Guida con la sua opera “La nascita di Flora“.

L’opera di Catherine

Un acrilico su tela che narra le emozioni umane e che le ha permesso ancora una volta di ricevere un ambizioso premio. A sceglierla per questa mostra internazionale è stato il comitato scientifico della Fondazione “Effetto Arte”, con sede in Sicilia.

Una scelta ricaduta sulla giovane artista cilentana che, con il suo impegno creativo, valorizza l’attuale scenario artistico internazionale.

Le finalità

Un grande appuntamento che permette a giovani talenti di mostrare le proprie capacità nel raccontare la bellezza attraverso l’arte. Un talento, quello espresso da Catherine Guida, che già in passato è sbarcato oltreoceano, più precisamente a Miami, per l’esposizione di una sua opera.

E non solo. La giovane artista è stata protagonista anche in esposizioni tenutesi a Barcellona, Mosca e Doha. Una passione, quella per l’arte, che Catherine Guida continua a coltivare e a rappresentare nelle sue opere che ormai fanno il giro del mondo.