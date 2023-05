Savannah lancia il suo nuovo singolo con un videoclip girato nel suggestivo Palazzo Baronale di Torchiara

Ylenia Lamagna, in arte Savannah, ha lavorato duramente su se stessa e sulla sua scrittura per presentare al pubblico il suo nuovo progetto musicale. Il singolo di debutto si intitola “La verità” e propone sonorità retrowave.

Il testo semplice e senza filtri di “La verità”

“La verità” è stato scritto e prodotto interamente dalla cantautrice stessa, con la collaborazione di Diego Leone Production. In questo brano, Savannah si esprime per la prima volta senza freni, raccontando la sua intimità e i propri sentimenti in modo chiaro e accessibile. Le emozioni sono espresse senza filtri, rendendo il testo semplice e intelligibile per tutti gli ascoltatori.

Il messaggio chiaro del singolo di debutto di Savannah

L’obiettivo di Savannah con questo brano è quello di arrivare al cuore della gente, esprimendo un messaggio chiaro e sperando che gli ascoltatori possano immedesimarsi nel senso più profondo del testo. Come dichiara la cantautrice stessa: “lo scopo di un cantautore è proprio quello di far condividere ad altri le proprie sensazioni e raccogliere esperienze, storie ed emozioni altrui e farle proprie e di tutto il popolo”.

Il videoclip di “La verità”

Il videoclip del singolo è stato diretto da Tony Ruggero per NOMODSFILM ed è stato girato presso il Palazzo Baronale De Concilis di Torchiara. La location suggestiva del palazzo baronale si sposa perfettamente con la sonorità retrò del brano. Il video vede anche la partecipazione di un piccolo batterista di 11 anni, Pietro Pinto, e l’editing è stato curato da Mario D’Arienzo con l’aiuto di Gian Marco Amarante alla regia.

La biografia

Savannah, è il nome d’arte di Ylenia Lamagna, cantautrice e interprete cilentana nata da genitori Partenopei, cosa che le ha fornito sin da piccola una significativa impronta artistica e una spiccata attitudine alla musica.

Trasferitasi in un piccolo borgo del Cilento a 7 anni, emerge subito con la sua voce quando partecipa al suo primo concorso canoro: non avrebbe mai più abbandonato quella strada continuando a partecipare, vincendo, a vari festival e concorsi canori locali e nazionali.

Il suo background musicale è stato sempre molto contaminato dalla musica cantautorale italiana: Battisti, De Gregori, Dalla, Modugno sono stati di grande rilievo per la sua crescita musicale, motivo per cui, all’alba dei 24 anni, capisce che interpretare non le basta più e inizia a scrivere, di proprio pugno, le sue canzoni.

Compone e sperimenta decine di canzoni, nessuna delle quali ancora pubblicata ufficialmente, ma portate sempre dal vivo, durante i suoi show.

Alla ricerca della sua identità musicale entra in contatto con varie figure del panorama musicale partenopeo e non e si confronta con vari compositori. Nel 2021 incontra il suo attuale produttore musicale, Diego Leone, con cui instaura un rapporto collaborativo che porta alla produzione e all’uscita del suo primo inedito, “La verità”.