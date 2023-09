Saranno attivati dei corsi di formazione musicale o coreutica di base, pre accademici. Ecco dove

Il Comune di Trentinara, guidato dal sindaco Rosario Carione, ha approvato lo schema di Protocollo d’Intesa con l’Istituto Musicale “R.Goitre”, della durata di 3 anni, per l’attivazione di corsi di formazione musicale o coreutica di base, pre-accademici, destinati agli alunni iscritti alla scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado.

Gli obiettivi

In questo modo si intende favorire la creazione di percorsi didattici funzionali alla crescita musicale e culturale dei ragazzi, che diano la possibilità di potenziare la cultura di base acquisita ricevendo un’istruzione musicale certificata e verificata propedeutica all’inserimento nei percorsi accademici musicali (Conservatorio). I corsi destinati agli alunni di Trentinara sono indirizzati all’apprendimento delle competenze tecniche, compositive, di interpretazione, di esecuzione e di analisi utili per una adeguata formazione, nonché necessari ad approfondire le prove di accesso agli esami di ammissione, di I livello, impartiti presso il Conservatorio.

Corsi pre accademici per gli alunni di Trentinara

L’Istituto Musicale “R. Goitre”, situato in via Angelo Raffaele Passaro di Vallo della Lucania, è una sede decentrata del Conservatorio “G. Martucci” di Salerno. Le modalità di svolgimento della didattica e di organizzazione delle attività e degli insegnamenti rispondono alla tipicità dell’insegnamento musicale: individualità della lezione di strumento; ascolto e comprensione degli eventi sonori; pratica della musica d’insieme, anche per piccoli gruppi e/o duetti ed organici orchestrali qualora compresi, comunque sulla base di programmi annuali di studio rilasciati dall’Istituto.

Il Comune si impegna a diffondere l’offerta formativa e le opportunità di sperimentazione dell’Istituto Musicale; inoltre si impegna a sensibilizzare tutti gli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo la scuola dell’infanzia (a partire dai 5 anni di età), la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado a partecipare ai vari corsi di strumento/canto proposti.