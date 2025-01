Sapri, violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie: 52enne nei guai

Violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie: disposto dalla Procura di Lagonegro l’allontanamento di un 52enne di Sapri che allo stesso tempo viene sottoposto alla misura alternativa del braccialetto elettronico.

I fatti

Una triste vicenda iniziata lo scorso lunedì nella cittadina del Golfo di Policastro quando la donna, una 40enne sempre del posto, fa ricorso al Pronto Soccorso dell’ospedale “Immacolata” di Sapri a seguito delle percosse ricevute dal marito. Giunta in ospedale, la donna in evidente stai di shock, è stata subito presa in carico dal personale medico e infermieristico del nosocomio che, capita la vicenda, ha messo subito in moto il Codice Rosa: un percorso dedicato alle donne vittime di violenza.

Il provvedimento

Subito dopo le dovute cure del caso a causa delle diverse ferite riportate, guaribili in un lasso di tempo previsto di 20 giorni, la vittima è stata raggiunta dai responsabili del centro antiviolenza di Sapri. Necessario infatti il supporto psicologico fornito in questi casi dagli assistenti sociali e dagli psicologico del Cav. Subito dopo è scattata la denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Sapri, diretta dal Luogotenente Pietro Marino.

Raccolte le dichiarazioni della donna, che ha raccontato ai militari quanto accaduto in casa, nell’immediato sono scattate le indagini da parte dei militari al termine delle quali la Procura si Lagonegro ha stabilito il divieto di avvicinamento dell’uomo e previsto la misura cautelare del braccialetto elettronico. La donna nel frattempo è stata trasferita in una struttura protetta.