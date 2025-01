Sapri: vento provoca danni al palazzetto dello sport, domani scuole chiuse

Distacco del manto di copertura presente sul tetto del Palazzetto dello sport a Sapri: interdetta la struttura. Le violente raffiche di vento che a partire dalla mattinata odierna si sono abbattute sulla città di Sapri hanno comportato diversi danni all’interno della cittadina del Golfo di Policastro. Motivo per il quale, con ordinanza a firma del Sindaco Antonio Gentile, è stata disposta la chiusura del Palazzetto dell Sport, presente in via Nicotera, per l’accertamento dei danni subiti dalla struttura.

Scuole chiuse

Parimenti è stata stabilita anche la chiusura di tutti gli edifici scolastici, di ogni ordine e grado, al fine di verificare gli eventuali danni provocati dall’ondata di maltempo.

Il provvedimento stabilisce la chiusura dei plessi scolastici, per la giornata del 13.01.2025 e fino ad avvenuto accertamento tecnico realizzato su tutti gli edifici, per tutelare la pubblica e privata incolumità. Inoltre è stata stabilita anche la chiusura di tutti i parchi e dei giardini pubblici, dello Stadio comunale “Matteo Covone” e del cimitero comunale. Oltre al divieto di utilizzo della seconda passeggiata del Lungomare Italia.

Contemporaneamente è stato arrivato anche il COC, centro operativo comunale di protezione civile, per far fronte a tutte le necessità richieste dal territorio. Il personale della Polizia Municipale, diretto dal Comandante Antonio Pompeo Abbadessa, da questa mattina monitora il territorio con segnalazioni dei danni provenienti da alberature e recinzioni di cantiere. Successivamente anche i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile sono intervenuti nel monitoraggio.