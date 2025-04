Sapri: tutto pronto per la manifestazione del 5 maggio a tutela dell’Ospedale “Immacolata” | VIDEO

È tutto pronto a Sapri per la manifestazione che si terrà nella città della Spigolatrice il prossimo 5 maggio, quando a scendere in piazza sarà l’intero territorio a tutela e a difesa dell’ospedale “Immacolata” di Sapri.

La manifestazione

Una manifestazione di protesta organizzata per scongiurare la chiusura del Punto nascite, che dovrebbe serrare le sue porte il prossimo 30 Giugno, ma soprattutto per difendere a denti stretti il presidio dell’Immacolata, punto di riferimento sanitario imprescindibile per l’intero Basso Cilento. Un lungo corteo si snoderà per le stradine della città, con partenza alle ore 9:30 da Piazza San Giovanni, e attraverserà via Kennedy, Largo dei 300, Corso Italia, Via Umberto I, Piazza Marconi, Via Pisacane e Piazza Vittorio Veneto, per poi giungere nuovamente in Piazza San Giovanni intorno alle 12:30.

Una manifestazione organizzata dai Sindaci del territorio, dai rappresentanti politici, dai Comitati di Lotta e dalle sigle sindacali che come obiettivo ha non solo quello di scongiurare la chiusura del Punto nascite ma soprattutto di chiedere a chiare lettere la continuità dei servizi essenziali e la piena efficienza del nosocomio.

L’incontro del 29 aprile con il Prefetto

A precedere la manifestazione del 5 Maggio sarà anche un incontro con il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, in programma il prossimo 29 aprile, per chiedere la tutela del diritto alla salute, costituzionalmente garantito. Una serie di iniziative dunque che proseguiranno nei prossimi mesi; laddove la voce del territorio e dei cittadini non verrà ascoltata.