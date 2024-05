Sapri: tutto pronto per la 9^ edizione del trofeo di pesca sportiva “Baia di Sapri”

Ci siamo. La bellezza della acque cristalline del mare di Sapri, il clima da competizione, ma anche il ricordo dei pescatori e delle genti di mare che hanno sacrificato la propria vita nello svolgimento del loro importante lavoro caratterizzeranno il Trofeo di pesca sportiva “Baia di Sapri”, giunto alla sua nona edizione e che è organizzato dall’associazione Battiti di Pesca con il patrocinio del Comune di Sapri.

Battiti di Pesca, tra l’altro, è stata insignita del prestigioso riconoscimento Sport e Ambiente del Coni.

Tantissimi iscritti da ogni parte d’Italia parteciperanno alla competizione suddivisa in due tecniche, Surfcasting e Bolognese/Inglese, che quest’anno si svolgeranno entrambe sulla spiaggia del lungomare della città della Spigolatrice.

L’evento

L’evento è stato presentato stamani nella sede del municipio saprese. Dopo gli indirizzi di saluto del sindaco Antonio Gentile e degli assessori Amalia Morabito (Cultura, Turismo e Spettacolo) e Gerardina Madonna (Salute e Politiche Sociali) è stata la volta del presidente di Battiti di Pesca Antonio Scarfone, del tesoriere della stessa associazione Giulio Cammarosano, del Maresciallo Puglia in rappresentanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, del campione del mondo di Canna Natante Saverio Rosa, dell’agente per la Campania dell’azienda Trabucco – con cui Battiti di pesca ha instaurato un solido legame – Ruggiero Gargiulo e poi del luogotenente della Marina Militare Gianluca Marzano, che sarà tra i giudici di gara, e del rappresentante del nuovo direttivo del Dopolavoro ferroviario di Sapri, Angelo Carelli, con cui Battiti di Pesca ha stretto una collaborazione.

Appuntamento sabato 25 e domenica 26 maggio

Si partirà sabato 25 maggio alle h.15 con la gara di Surfcasting; stesso orario di inizio domenica 26 maggio per la gara di Bolognese/Inglese.

Seguiranno le premiazioni nell’area spettacoli “Radio Libere” del lungomare di Sapri.

Alle 10:30 del 26 maggio, inoltre, l’omaggio alla tradizione marinaresca di Sapri con la benedizione e la deposizione nel mare della Baia, alla presenza di autorità civili, religiose e militari, di una corona d’alloro in onore delle Genti di Mare, a cui parteciperà la flotta dei pescherecci di Sapri. La cerimonia prenderà il via dall’area spettacoli “Radio Libere”.

Per ulteriori info sull’evento e per seguire in diretta i momenti salienti del 9° Trofeo “Baia di Sapri” ci si potrà collegare alla pagina Facebook “Battiti di Pesca”.