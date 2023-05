Festa della Marineria a Castellabate: i bambini imparano le antiche tecniche dei pescatori

In occasione della Festa della Marineria, i ragazzi delle classe primarie dell’Istituto Comprensivo Castellabate, hanno passato delle giornate con i pescatori della zona per imparare e conoscere le tecniche utilizzate in un uno dei lavori più faticosi e antichi di sempre. L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Punta dell’Inferno.

Festa della marineria

Attraverso dei veri e propri laboratori didattici e pratici, tanti bambini hanno avuto la splendida opportunità di vedere da vicino la maestria e i saperi dei tanti pescatori che vivono il mare ogni giorno con passione e dedizione.

Dal racconto delle più importanti tradizioni marinare, al cercare di divulgare le abilità che di generazione in generazione si sono tramandate e che tutt’ora vengono utilizzate. Presso il molo di alaggio e varo “Lo Scario”, a Punta dell’Inferno, l’iniziativa ha catturato il grande interesse da parte dei più piccoli, ammaliati dinanzi alla bellezza del proprio mare e dalla suprema arte dei pescatori.

Il concorso la “Voce del mare”

Non è finita qui però, perché un altro appuntamento significativo sarà domenica 28 maggio quando, vi sarà la premiazione del concorso la “Voce del mare”. Si tratta di un progetto che ha coinvolto i ragazzi nello sviluppo di idee che potessero descrivere, attraverso immagini, disegni o parole, il rapporto che vi è tra la Marina di Castellabate e il mare.