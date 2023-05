Sapri: scende dal treno con mezzo chilo di droga, arrestato

È arrivato nella stazione di Sapri con mezzo kg di droga pronta per essere rivenduta. Ma è stato scoperto dagli uomini della polizia ferroviaria dello scalo saprese guidati dell’ispettore superiore Carmine Nicodemo. La vicenda ha avuto come protagonista un 34enne extracomunitario giunto in città nel pomeriggio di sabato con addosso 500 grammi di hashish.

Con la droga alla stazione: il caso

L’uomo arrivato in stazione è stato fermato all’uscita del sottopassagio da tre agenti della Polfer per un normale controllo. Alla vista delle forze dell’ordine il 34enne ha subito iniziato ad agitarsi, motivo per il quale gli uomini della Polizia ferroviaria hanno subito preceduto ad una perquisizione a seguito della quale hanno rinvenuto la sostanza stupefacente.

Il 34enne fin da subito si è mostrato ostile e aggressivo tanto da iniziare una colluttazione con i tre agenti della Polfer che fortunatamente sono riusciti a bloccarlo.

Feriti due agenti è una donna

Nel corso dell’aggressione due agenti sono rimasti feriti, con una prognosi per ognuno di due giorni.

Ad avere la peggio è stata una donna del posto che è rimasta suo malgrado coinvolta nella colluttazione che le ha comportato un lesione al braccio e sette giorni di prognosi.

L’arresto

Bloccato dalla Polfer, dopo i dovuti controlli del caso l’uomo è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Potenza. Il 34enne ora dovrà rispondere dei reati di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e violenza, e aggressione a pubblico ufficiale.

Fondamentale è stato l’operato dei tre agenti della polizia ferroviaria che hanno individuato il 34enne e impedito che l’uomo la facesse franca.