Sapri: ritrovano un cellulare su una panchina e lo restituiscono al proprietario

Dimentica il telefono cellulare su una panchina del lungomare Italia di Sapri. A ritrovarlo sono due giovani del posto che lo consegnano alla Polizia Municipale per la restituzione al legittimo proprietario.

La vicenda è avvenuta nella tarda mattinata di oggi nel pieno centro del Lungomare cittadino. Ad accorgersi della presenza dello smartphone sulla panchina sono stari due ragazzi sapresi che subito dopo il ritrovamento si sono recati, senza indugio, nell’ufficio della Polizia Municipale per espletare la procedura prevista per la riconsegna dell’oggetto al suo proprietario.

La consegna alla Polizia Municipale

E così è stato. Ma mentre lo smartphone veniva imbustato, uno zio del giovane, che aveva distrattamente dimenticato il cellulare sulla panchina, ha tentato una telefonata per cercare si rintracciare il telefono.

A rispondere sono stati gli uomini della Polizia Municipale che hanno tranquillizzato l’uomo. Il telefono era staro ritrovato.

La restituzione

Subito dopo, il giovane proprietario del telefono si è presentato negli uffici della Polizia Locale per riprendersi lo smartphone. Ovviamente non sono mancati da parte del proprietario del telefono i ringraziamenti ai due ragazzi che hanno ritrovato lo smartphone..