Sapri: questione meridionale e visione europea, l’incontro con i vertici del Psi. Le interviste

Rilancio del Mezzogiorno e sfide europee: sono i temi al centro del convegno tenutosi nel pomeriggio di ieri presso l’aula consiliare del Comune di Sapri. Un incontro organizzato dal PSI del Golfo di Policastro che ha chiamato a raccolta un gran numero di cittadini e di rappresentanti delle istituzioni locali. Ad aprire l’incontro il Sindaco di Sapri Antonio Gentile che ha sottolineato come “il dibattito storico sulla questione meridionale sia stato abbandonato dell’agenda politica nazionale” e come sia necessario “riprendere i percorsi dei territori attraverso però una visione sempre più unitaria e europeocentrica”.

Gli interventi

Dopo i saluti istituzionali è stata il consigliere nazionale del PSI Pasquale Sorrentino ad entrare nel vivo della serata. “Parti politiche avverso a noi hanno evocato una questione settentrionale farlocca – ha affermato Sorrentino – in nome di una irrisolta questione meridionale che vede livelli sociali e livelli sanitari totalmente sballati, in nome di una legge sull’autonomia differenziata che ovviamente ha avuto la bocciatura sonora della coscienza prima ancora che dall’apparato normativo. Come socialisti abbiamo subito gridato allo scandalo e abbiamo affermato che il pensare globalmente e agire localmente è la ricetta migliore”. Un appuntamento importante per il Golfo di Policastro che ha visto anche la presenza di Bobo Craxi – Direzione Nazionali PSI – che ha bocciato sonoramente il governo guidato dalla Premier Giorgia Meloni.

Le dichiarazioni

“Trentacinque anni fa quando c’erano al governo i socialisti il Mezzogiorno cresceva, oggi invece è in una situazione di stallo – ha dichiarato Bobo Craxi – Noi dobbiamo creare l’alternativa politica innanzitutto a Roma. Perché le arretratezze di oggi le pagheranno le giovani generazioni future E sono convinto che i socialisti del Golfo di Policastro abbiano fatto bene a convocarci per parlare di tutto questo”.

A chiudere l’incontro è stato invece il segretario Nazionale del PSI Enzo Maraio. “Con questo governo di centrodestra è tornata di nuovo l’idea che il Centro Sud sia una palla al piede del paese italia e non c’è cosa più sbagliata – ha detto il Segretario Maraio – Solo dal Sud infatti può ripartire il rilancio dell’Italia attraverso un potenziamento delle straordinarie opportunità che il Sud Italia offre. Tutti gli attratori turistici, culturali, la capacità logistica, la propensione verso il mediterraneo hanno dato al Sud una centralità enorme.

Questo governo Meloni, che invece è davvero nemico del sud, taglia i fondi, toglie le risorse, elimina le opportunità e ci considera una palla al piede del Paese. Noi come Partito Socialista abbiamo fatto una battaglia contro ogni azione del governo che penalizza il sud”. A moderare l’incontro è stato il coordinatore PSI del Golfo di Policastro Gianfrancesco Caputo che oltre a soffermarsi sulla questione relativa alla legge sull’autonomia differenziata ha sottolineato “la sfida che attende il Golfo di Policastro che deve ripartire dalle sue bellezze naturali, culturali, ambientali ed archeologiche”.