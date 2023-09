Sapri, proseguono le iniziative presso la Casa del Buon Pastore

La cultura come elemento di sviluppo e di conoscenza di un territorio. È l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Sapri che in più occasioni ha aperto le porte della “Casa del Buon Pastore” per mostre ed eventi che hanno attratto numerosi visitatori e turisti.

L’ultima, solo in ordine si tempo, è “Magia dei Grandi Miti D’Amore”, inaugurata lo scorso 5 Agosto che continua ad ottenere ottimi risultati in termini di visite come sottolineato dall’assessore alla cultura del Comune di Sapri Amalia Morabito. Una mostra dunque che nella mattinata di ieri ha visto la presenza anche di alcune classi dell’istituto comprensivo di Sapri “Dante Alighieri”.