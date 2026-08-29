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Sapri, pronto il bando per la mensa scolastica nei prossimi tre anni

Il Comune di Sapri ha indetto la procedura aperta per il servizio di refezione scolastica 2026-2029. Termine offerte il 17 settembre

Di: Ernesto Rocco
Mensa

Il Comune di Sapri definisce gli ultimi dettagli organizzativi per l’avvio del nuovo anno scolastico, confermando l’impegno nell’assicurare la puntualità dei servizi educativi sul territorio. L’amministrazione comunale ha avviato ufficialmente le procedure d’gara per l’assegnazione della refezione scolastica destinata agli alunni degli istituti dell’infanzia, proponendosi di rendere operativo il servizio già a partire dalle prime settimane dell’autunno.

I dettagli della procedura di gara per la refezione

L’iniziativa prende forma attraverso l’atto del Settore Amministrativo con cui l’ente locale ha indetto una gara d’appalto a procedura aperta, strutturata su base triennale. La misura coprirà la gestione della mensa per tre annualità consecutive, nello specifico per gli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029.

Secondo le indicazioni fornite dal Responsabile Unico del Progetto, la scadenza per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati è stata fissata al 17 settembre 2026 alle ore 12:00.

Modalità di partecipazione e consulta degli atti

Tutti i dettagli tecnici, i requisiti d’accesso e le documentazioni inerenti al bando di gara (CIG: BCBBA04C93) sono liberamente consultabili dagli operatori di settore attraverso il portale telematico istituzionale dell’ente. Come evidenziato nell’avviso del Servizio Amministrativo, “I documenti di gara sono consultabili e scaricabili sulla piattaforma telematica TUTTOGARE – Comune di Sapri”.

L’affidamento triennale punta a garantire un’adeguata pianificazione e la massima continuità di un servizio fondamentale per le famiglie e per la didattica dei più piccoli.

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