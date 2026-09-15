Sapri, prima campanella al “Da Vinci”: l’emozione per il nuovo anno scolastico

È suonata questa mattina anche all’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” di Sapri la prima campanella per l’anno scolastico 2026/2027. Un primo giorno di scuola fondamentale per centinaia di studenti che si apprestano ad iniziare o a proseguire il loro percorso di studi in uno degli istituti più frequentati della cittadina del Golfo di Policastro.

Le voci degli studenti tra emozioni e nuovi percorsi

La giornata rappresenta un nuovo inizio fatto di curiosità e scoperte per chi muove i primi passi nelle superiori, ma anche la prosecuzione di un cammino importante per chi ha già intrapreso gli studi negli anni precedenti.

“Sono felice che sia ripresa la scuola”, ha affermato Ilary, studentessa dell’indirizzo Turistico dell’istituto saprese. “Ritengo questa scuola molto accogliente e, anche se inizio il secondo anno, provo sempre una grande emozione”.

Il rientro in classe nel Golfo di Policastro

L’inizio delle lezioni porta con sé anche il piacere di riabbracciare i compagni di classe, spesso provenienti dai diversi comuni del comprensorio, come evidenziato da Riccardo: “Sono contento di rientrare a scuola e incontrare di nuovo i miei amici e compagni, con i quali trascorrerò l’intero anno scolastico”.

Un mix di emozioni che, come accade puntualmente a ogni avvio di settembre, torna ad animare l’intera comunità scolastica locale.